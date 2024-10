Governo do Tocantins investe R$ 14,5 millhões em pesquisa agropecuária

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo do Tocantins de Wanderlei Barbosa captou 14,5 milhões de reais, por meio de edital da Embrapa, para ampliar as pesquisas agropecuárias da Universidade Estadual do Tocantins.

Os investimentos serão direcionados à modernização de equipamentos e estruturação de projetos voltados ao desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas e sustentabilidade, fortalecendo a produção do agronegócio no estado.

“O Tocantins está avançando com a pesquisa agropecuária. Esse investimento vai potencializar o trabalho da Unitins, reforçando o papel do estado como protagonista no desenvolvimento de novas tecnologias para o campo,” diz o governador Barbosa.

Para o reitor da Unitins, Augusto Rezende, a iniciativa é um marco para a universidade: “Esses recursos nos permitirão expandir a pesquisa e a inovação na área agropecuária, consolidando a Unitins como um polo de conhecimento no Norte do país e contribuindo diretamente para o avanço do agronegócio local e nacional”.