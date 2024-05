Governo do Rio promove encontro comercial de turismo no Chile

O Governo do Rio de Janeiro promove nesta quarta-feira, em Santiago, capital do Chile, o encontro comercial de turismo “Rio continua lindo y cerca de ti”, voltado a operadores e agências de viagens do país — que é o segundo maior emissor de turistas para o Estado.

Realizado pela Secretaria de Estado de Turismo do Rio e pela Companhia de Turismo do Estado, o roadshow é focado em negócios e na atração de visitantes, e conta com capacitações sobre destinos e atrativos do Estado, além da possibilidade de parcerias e networking.

No ano passado, o Chile foi a origem de 215.409 dos quase 1,2 milhão de turistas internacionais que estiveram no Rio, “perdendo” apenas para a Argentina (397.763).

“A preferência por destinos de sol e praia, além de lugares que oferecem vida noturna e boa gastronomia, faz com que esses turistas também cheguem a destinos do interior como Búzios e Paraty, entre outros”, afirma o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca.

Além de autoridades do Turismo do Rio, participam do encontro representantes das companhias aéreas que operam no Estado e do aeroporto RIOgaleão. O evento conta com o apoio da Embaixada do Brasil no Chile.