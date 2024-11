Governo do Maranhão devolve mais de 500 celulares recuperados

O Governo do Maranhão realizou a primeira etapa do programa “Meu Celular de Volta” e devolveu mais de 500 aparelhos recuperados a seus legítimos donos, em um evento realizado nesta quinta-feira em São Luís, com a participação do govenador Carlos Brandão.

Inspirada em uma medida do Governo do Piauí, a iniciativa é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e executada pela Polícia Civil, com o objetivo de combater o roubo e furto de dispositivos móveis no estado.

Os celulares devolvidos foram apreendidos durante mutirões na Grande Ilha de São Luís, que convocaram cerca de 2.000 pessoas para recuperar aparelhos registrados como roubados, furtados ou perdidos. O rastreamento foi feito através do número de IMEI, informado nos boletins de ocorrência registrados pelos proprietários.

Somente as pessoas previamente contatadas puderam comparecer para receber os aparelhos, apresentando documento de identidade, boletim de ocorrência ou seu número, e um comprovante de propriedade. Em casos de ausência de nota fiscal, a equipe avaliou individualmente cada situação.

O governador Carlos Brandão anunciou que o programa será expandido para a cidade de Imperatriz ainda neste mês, e, em seguida, para outras regiões do estado.

“Novas intimações continuarão sendo realizadas, assim como operações policiais para cumprir mandados judiciais visando recuperar mais aparelhos perdidos, furtados ou roubados e, principalmente, reduzir ainda mais o índice de roubos e furtos de celulares no Maranhão, que registrou uma queda de 15% entre janeiro e setembro deste ano, representando menos 2.400 aparelhos em relação ao mesmo período do ano passad”, afirmou o delegado Luigi Conte, coordenador do programa.