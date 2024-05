Celular Seguro quer incorporar medida exitosa do governo do Piauí

O Ministério da Justiça e Segurança Pública quer incorporar ao programa Celular Seguro a iniciativa do Governo do Piauí que envia alertas via WhatsApp ao telefone furtado ou roubado quando o aparelho é novamente habilitado. A medida aumentou o índice de recuperação de aparelhos em 139% no estado.

Esse será a primeira tarefa do recém-criado comitê gestor do Celular Seguro, que será responsável por avaliar e qualificar a segurança do programa. Lançado em dezembro, o programa tem até o momento mais de 2 milhões de inscritos e recebeu mais de 48.000 alertas de bloqueio.