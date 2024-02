Governo de SP lança Acordo Paulista, para regularização de débitos de ICMS

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo de São Paulo lançou recentemente, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, o edital do programa “Acordo Paulista”, criado para estimular empresas com débitos de ICMS inscritos em dívida ativa a regularizar a situação.

Os contribuintes poderão usar o programa de transação tributária para parcelar os débitos em até 120 vezes e ter descontos de até 100% em juros de mora.

Com dívida de cerca de 408 bilhões de reais e mais de 7 milhões de débitos inscritos na dívida ativa, o governo de São Paulo tem a expectativa de aumentar a arrecadação para 700 milhões de reais ainda em 2024, 1,5 bilhão de reais em 2025 e 2,2 bilhões de reais em 2026.

Márcia Sepúlveda, especialista em Direito Tributário, advogada do escritório Bento Muniz Advocacia, pontua que, “embora o edital apresente limitações em termos de abrangência de débitos elegíveis, (o programa) representa uma oportunidade interessante para contribuintes que eventualmente ainda discutam administrativa ou judicialmente a limitação da taxa de juros anteriormente exigida pelo Estado de São Paulo em débitos originados antes da Lei nº 16.497/2017”.