Governo corre para regulamentar reforma tributária até o fim do ano

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que o relator da regulamentação da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), apresentou ao Palácio do Planalto um calendário que prevê a votação do projeto na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) até o fim de novembro e, no plenário da Casa, ao longo de dezembro, para que a Câmara volte a analisar o texto até o fim deste ano.

O líder emedebista deve discutir esse cronograma com outros senadores na próxima reunião da CCJ, marcada para quarta-feira. Braga vai passar a semana em São Paulo para se recuperar de uma cirurgia para retirada de uma hérnia e de um cisto, mas deve participar da reunião do colegiado por videoconferência.

“Queremos concluir a regulamentação da reforma tributária neste ano e acreditamos que também é um compromisso dos presidentes das duas Casas para terminar como um legado destas presidências e do conjunto do Congresso”, declarou Padilha a jornalistas depois de uma reunião com Lula e os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso.