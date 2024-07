Governo autoriza uso da Força Nacional em Roraima e terras indígenas no RS

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional por três meses em Roraima e em terras indígenas do Rio Grande do Sul. As portarias estão publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira.

Os agentes da Força Nacional já estão em Roraima, nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, desde 2018. A atuação foi prorrogada para auxiliar as autoridades locais no trabalho com imigrantes venezuelanos.

Nas terras indígenas Cacique Doble e Passo Grande do Rio Forquilha, no Rio Grande do Sul, também trata-se de uma prorrogação. A corporação já auxilia o trabalho da Funai no território desde dezembro do ano passado.

Nesta segunda-feira, o apoio da Força Nacional foi autorizado para Guarita e Nonoai, mais duas terras indígenas gaúchas.