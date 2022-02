Governo destina R$ 2 bilhões para desastres em Petrópolis e sul da Bahia

O governo federal deverá liberar mais 500 milhões de reais, na próxima semana, para executar trabalhos de recuperação em áreas atingidas por chuvas e outras catástrofes ambientais. No total, o governo prevê a destinação de 2 bilhões de reais para regiões afetadas.

O anúncio foi feito nesta sexta pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em Petrópolis, cidade fortemente afetada pelas tempestades dos últimos dias. O presidente Jair Bolsonaro e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, estavam presentes.

Em entrevista coletiva, Bolsonaro fez um relato do que viu do sobrevoo sobre a cidade fluminense.

“Vimos pontos localizados, mas de uma intensa destruição. Vimos também regiões em que existiam casas, pelo que nós vimos perifericamente ao estrago causado pela erosão. Então é uma imagem quase que de guerra. É lamentável. Tivemos uma perfeita noção da gravidade do que aconteceu aqui em Petrópolis”, declarou o presidente.

Questionado sobre as medidas preventivas que o governo federal pretende tomar para evitar tantas mortes quanto as ocorridas no local — o número de óbitos já chegou a 123 —, Bolsonaro disse que elas são previstas no Orçamento, que é limitado, mas que o tratamento é diferente em situações emergenciais.

“E, por muitas vezes, nós não temos como nos precaver de tudo que possa acontecer nesses 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Então a população logicamente tem razão em criticar, mas aqui é uma região bastante acidentada, infelizmente tivemos outras tragédias aqui, a gente pede a Deus que não ocorram mais. E vamos fazer a nossa parte”, afirmou o presidente.

O ministro Rogério Marinho não detalhou a quantia exata que será destinada ao município fluminense, apenas destacou que a região será contemplada com as verbas emergenciais.

“Já recebemos primeiramente a medida provisória de mais de 500 milhões de reais. Na próxima semana chegará outra de mais 500 milhões, ou seja, 1 bilhão de reais disponíveis pra ajudar a cidade de Petrópolis e as demais regiões de estados brasileiros que foram acometidas por catástrofes climáticas”, afirmou o ministro.

Entre o final do ano passado e o início deste ano, vários municípios do sul da Bahia também sofreram com as fortes chuvas e estão recebendo recursos do governo federal.

Marinho disse que o total de 2 bilhões de reais será destinado pelo governo a todas as regiões afetadas, sendo levantados recursos também dos ministérios da Cidadania e da Infraestrutura.

“São mais de 2 bilhões de reais já disponibilizados pelo governo federal do final do mês de novembro até agora (…) Temos que trabalhar a execução orçamentária em cima do que nos é apresentado. O governo federal apresenta uma proposta, essa proposta é analisada pelo Congresso. Há várias iniciativas sendo feitas hoje, criação de fundos e etc, (…) mas é importante nos prepararmos para elaboração do Orçamento dos anos subsequentes. Porque realmente, a partir de novembro do ano passado, tivemos ocorrências muito acima da normalidade”, disse o ministro do Desenvolvimento durante coletiva em Petrópolis.