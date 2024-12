Governadores enviam carta a Lula, após susto com cirurgia

Giro VEJA - terça, 10 de dezembro

A cirurgia de emergência de Lula e a falta de dados da PM em SP

Após passar por uma cirurgia de emergência nesta madrugada, o presidente Lula está bem, vai ficar dois dias na UTI e deve sair do hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na semana que vem. O presidente teve uma hemorragia intracraniana em decorrência da queda que sofreu no banheiro, em outubro. Em entrevista coletiva, os médicos disseram que o presidente não terá sequelas neurológicas. O estado de saúde do presidente e a crise na segurança em SP são temas do Giro VEJA.