Ibaneis comanda Fórum Nacional de Governadores em Brasília

Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha vai conduzir, nesta terça, a 16ª edição do Fórum Nacional de Governadores, em Brasília.

Os chefes dos Executivos estaduais vão debater o pacote de medidas econômicas anunciado pelo governo federal, o relatório do senador Eduardo Braga sobre a Reforma Tributária, além de temas sobre segurança pública e saúde.

Ministros do governo Lula, como Ricardo Lewandowski, da Justiça, e Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, devem falar no encontro.

Um dos pontos que movimentam o encontro é a determinação do presidente Lula e de Fernando Haddad de mudar as regras do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que pode provocar uma redução de até 12 bilhões de reais em recursos destinados ao governo distrital.

Para falar dos cortes propostos ao Congresso, o governo vai mandar um burocrata do Ministério da Fazenda ao evento com governadores. Não havia, até esta segunda, previsão de participação de Haddad no encontro.

