Governador do TO é denunciado por rival por contratação de ‘influencers’

Candidato do PL ao Governo do Tocantins, o ex-deputado federal Ronaldo Dimas protocolou uma ação de investigação judicial eleitoral no TRE do Estado contra o governador Wanderlei Barbosa, do Republicanos, que tenta a reeleição. A campanha de Dimas acusou o governo de Barbosa de firmar contrários temporários com 27 influenciadores digitais para fazer campanha em favor dele, no Instagram.

A contratação de “influencers” é vedada pela lei eleitoral, e as postagens não são identificadas oficialmente como propagandas. A petição aponta os nomes dos contratados, que teriam publicados mensagens idênticas ou muito parecidas em favor de Barbosa. Um deles têm mais de 1 milhão de seguidores na rede social, segundo a ação.

“A gravidade da irregularidade praticada em benefício dos Investigados, potencialmente relevante a ponto de desequilibrar o pleito eleitoral, resta evidente diante da veiculação reiterada de forma vedada de propaganda eleitoral, alcançando milhares de eleitores por todo o estado”, sustenta a campanha do candidato do PL.

Dimas pede, entre outras providências, a cassação dos registros de candidatura de Barbosa e do seu candidato a vice, Laurez Moreira (PDT).

Continua após a publicidade