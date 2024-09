Governador aponta “desleixo” de Lula no combate a queimadas no DF

Pressionado diante do avanço devastador das queimadas no Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha criticou duramente Lula, nesta quarta, o presidente Lula. Para Ibaneis, o petista mostra “desleixo” ao não reforçar a atuação federal na região, deixando o trabalho de preservação no colo do DF.

“Infelizmente, o presidente, como morador transitório de Brasília, deve estar preocupado em explicar a incapacidade e precariedade dos órgãos federais em regiões onde devia ser mais presente. Desleixo inclusive com o Parque Nacional, que apesar de ser uma área federal, segue ignorado pelas autoridades federais, deixando o DF sozinho na empreitada de sua preservação”, disse Ibaneis.

Ibaneis também comentou, no texto divulgado nesta quarta, supostas críticas de Lula aos bombeiros do DF, o que o Planalto nega ter ocorrido.

“O presidente revela não só desconhecimento, como também insensibilidade diante do efetivo trabalho do Corpo de Bombeiros de Brasília, da Defesa Civil e de outros agentes envolvidos, que se dedicam diuturnamente a combater os focos de incêndios e são comprometidos com ações preventivas ao longo de todo o ano. Por esta razão, são instituições respeitadas e admiradas pela população”, disse Ibaneis nas redes.