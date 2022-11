Gigantes do setor de alimentos apresentam roteiro agrícola na COP-27

Quatorze das maiores empresas de alimentos do mundo apresentaram há pouco na COP-27, no Egito, um roadmap setorial focado nos setores de óleo de palma, soja e pecuária.

O Roteiro do Setor Agrícola 1,5°C — referência à meta limite do aumento da temperatura global — tem como objetivo proteger os sistemas alimentares, os meios de subsistência dos produtores e biodiversidade do planeta e conta com gigantes do setor, como a brasileira JBS.

Também integram a iniciativa a ADM, a Amaggi, a Bunge, a Cargill, a Cofco International, a Golden Agri-Resources, a Louis Dreyfus Company, a Marfrig, a Musim Mas, a Olam International, a Olam Food Ingredientes a Viterra e a Wilmar International.

Segundo o CEO Global da JBS, Gilberto Tomazoni, o roteiro une ação efetiva em relação a duas emergências que a humanidade enfrenta: as mudanças climáticas e o aumento da produção necessário para garantir a segurança alimentar do planeta, pelo crescimento da população.