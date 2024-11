Fux manda governo barrar uso de dinheiro de programas sociais nas bets

“Determino ao Ministério da Fazenda, autoridade competente nos termos da Lei n. 14.790/2023, a implementação de medidas imediatas de proteção especial que impeçam a participação nas apostas de quota fixa com recursos provenientes de programas sociais e assistenciais; como o Bolsa Família , o Benefício de Prestação Continuada e congêneres”, determinou Fux.

Em setembro, um levantamento do Banco Central mostrou que as famílias em situação de vulnerabilidade financeira, dependentes de auxílios do governo, haviam gastado, em agosto, 3 bilhões de reais em apostas on-line.