Fugitivos devem estar em área de até 15 km do presídio, diz Lewandowski

A operação para tentar recapturar os dois criminosos que fugiram nesta quarta da Penitenciária Federal de Mossoró conta com cerca de 100 agentes da PF, outros 100 da PRF e mais 100 policiais militares e civis do Rio Grande do Norte, com a atuação de três helicópteros das forças de segurança e de drones.

As informações foram apresentadas há pouco em pronunciamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que revelou também a dimensão das buscas pelos fugitivos.

“[Eles] estão, imaginamos nós, localizados num perímetro de cerca de 15 quilômetros de distância do presídio até o centro da cidade. É um local de matas, é uma zona rural, e nós imaginamos que eles estejam homiziados [escondidos] ainda naquela região”, declarou o ministro.

Isso porque, segundo Lewandowski, uma análise nas gravações de câmeras na região não identificou nenhum veículo que tenha buscado os fugitivos quando eles “transpuseram a grade do presídio.

“E também não temos nenhuma notícia de furto ou roubo de veículos na região. Portanto, significa que não… imaginamos, isso são hipóteses que esse fugitivos devem ainda se encontrar naquela região”, acrescentou.

O ministro disse ainda ter notícia de que uma casa rural foi invadida e que houve furto de roupas e de comidas.

“E, certamente, isso pode estar relacionado a esses dois fugitivos que estão tentando sobreviver nesta área onde se encontram”, afirmou.