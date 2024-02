Forças Armadas foram manipuladas para levantar desconfianças, diz Barroso

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, criticou nesta quarta-feira as Forças Armadas por “levantar desconfianças e suspeitas infundadas” sobre o sistema eleitoral. Em entrevista à Globonews, o magistrado relatou a criação de uma comissão de transparência, em que os militares “tiveram um comportamento bastante decepcionante”.

“Eu, na presidência do TSE, montei uma comissão de transparência. O que havia era um discurso do presidente levantando suspeitas e desconfianças sobre a votação eletrônica no Brasil, cujo a lisura é inquestionável”, disse Barroso.

O magistrado relatou que convidou representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas, Congresso Nacional e também militares, mas que a resposta da instituição foi “frustrante”.

“Eu chamei as Forças Armadas e eu preciso dizer, e lamentando muito, que tiveram um comportamento bastante decepcionante porque chamei para dar transparência, para ajudar na segurança, para prestigiar a instituição e eles acabaram sendo manipulados para levantar desconfianças e suspeitas infundadas”, seguiu o presidente do Supremo.

Para Barroso, a conduta é uma “prova de que uma má liderança faz muito mal para uma instituição” e que o esforço dos militares para encontrar problemas no sistema eleitoral foi em vão.

“Apesar de tudo, apesar de terem tentado levantar suspeitas, apesar de terem procurado incansavelmente uma coisa errada, tiveram de fazer um relatório dizendo ‘não achamos’’’.