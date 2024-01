Flávio Dino no STF antecipa disputa por herança política no Maranhão

A confirmação da escolha de Flávio Dino para assumir uma vaga no STF antecipou a disputa em torno de sua herança política no Maranhão e, mais concretamente, da construção da chapa majoritária que o seu grupo político vai lançar no estado nas eleições de 2026.

Com a nomeação de André Fufuca (PP) para o Ministério do Esporte e a reaproximação entre Dino e Weverton Rocha (PDT) depois que o senador relatou sua indicação ao Supremo, o grupo “dinista” cresceu.

Mas as vagas na chapa continuam sendo quatro – governador, vice-governador e duas para o Senado.

O governador Carlos Brandão (PSB) não pode mais se reeleger e tem preferência para se candidatar a senador.

Assim, uma das possibilidades é que o vice-governador Felipe Camarão (PT) ocupe a cabeça de chapa nas próximas eleições gerais no Maranhão. Fufuca, Weverton e a senadora Eliziane Gama (PSD) querem a segunda vaga ao Senado em 2026.

O senador do PDT, no entanto, ainda enfrenta desconfiança no grupo “dinista” por ter disputado o governo maranhense contra Brandão em 2022, com um vice do PL e aliado a Roberto Rocha (PTB), adversário histórico de Dino.

Fufuca, por sua vez, já descreve a aliados um cenário em que Eliziane ficaria com a vice e ele, a segunda vaga ao Senado. Nessas conversas, o ministro do Esporte diz contar com a preferência de Brandão.

Já a senadora do PSD afirma a interlocutores ter o compromisso do atual governador de que ela terá seu apoio para buscar a reeleição a um novo mandato de oito anos em Brasília.

Algumas faíscas da disputa nos bastidores já vieram a público. Na última terça-feira, o deputado Rubens Pereira Júnior (PT), um dos vice-líderes do governo na Câmara, publicou em sua conta no X uma série de indiretas a Weverton.

“Tem gente que traiu Flávio Dino, rompeu com ele, tentou derrotá-lo e, agora, vejam só, tenta ser herdeiro político dele!!!! É cada uma”, escreveu Pereira Júnior. “O maior legado de Flávio Dino na política do Maranhão foi justamente mostrar que a prioridade é governar para o povo, mudar a forma tradicional de se fazer política. Quem não entender isso será atropelado no processo”, acrescentou.

