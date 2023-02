Flávio Bolsonaro denuncia Randolfe por confusão com youtuber no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O senador Flávio Bolsonaro denunciou Randolfe Rodrigues para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar no Senado. Na semana passada, Randolfe se desentendeu com o youtuber Wilker Leão e tomou o celular do jovem.

Flávio quer uma investigação sobre a “conduta incompatível com o decoro parlamentar e com a compostura pessoal”, diz o documento. Ele também pediu que a Mesa Diretora do Senado seja notificada para pedir esclarecimentos a Randolfe Rodrigues.

A atitude do parlamentar foi semelhante a de Jair Bolsonaro no ano passado. Após ser chamado de “tchuchuca do centrão”, o ex-presidente também avançou contra o mesmo youtuber.