Flávia Arruda entrega a Segov para Célio Faria nesta quinta

De saída do governo Bolsonaro para concorrer ao Senado pelo Distrito Federal, a ministra Flávia Arruda vai transmitir nesta quinta-feira o cargo de chefe da Secretaria de Governo da Presidência para Célio Faria Júnior, atual chefe do gabinete pessoal do presidente Jair Bolsonaro.

Flávia será uma das integrantes do ministério de Bolsonaro que terá que se desimcompatibilizar do cargo para enfrentar as urnas em outubro. O prazo vence no sábado, seis meses antes do pleito, mas o presidente prometeu promover todas as trocas “eleitorais” até a quinta, último dia de março.