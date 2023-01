Filho de Zé Dirceu, Zeca será o líder do PT na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O atual líder da bancada petista, deputado Reginaldo Lopes, comandou nesta quinta uma reunião em formato híbrido para definir quem será a nova liderança na próxima legislatura. Por unanimidade, Zeca Dirceu, filho do quadro histórico do partido Zé Dirceu, foi escolhido como o próximo líder do PT na Câmara.

Zeca Dirceu é escolhido novo líder do PT na Câmara O deputado federal @zeca_dirceu foi escolhido por unanimidade hoje (5), como novo líder do @PTnaCamara . O atual líder, @ReginaldoLopes , coordenou a reunião da bancada em formato híbrido. Fotos: @LulaMarques e Gabriel Paiva pic.twitter.com/V0b6ZH0EaC — PT na Câmara (@PTnaCamara) January 5, 2023

Afastado dos holofotes, Zé Dirceu apareceu “à paisana” em Brasília para a posse do novo governo. O ex-chefe da Casa Civil petista era apontado como sucessor natural de Lula, mas foi tirado de cena após ser condenado por envolvimento nos escândalos do mensalão e do petrolão.

Já Zeca Dirceu, foi um opositor ferrenho de Jair Bolsonaro na legislatura anterior. Em 2019, protagonizou com Paulo Guedes um bate-boca que encerrou uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Zeca disse que Guedes agia como um “tigrão” com aposentados e como uma “thcucuca” com a “turma mais privilegiada”. O ex-ministro da Economia respondeu que “tchuchuca é a mãe e a vó”.

