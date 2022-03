FHC defende Doria contra articulação pró-Leite no PSDB

Apoiador da candidatura de João Doria ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se manifestou há pouco no Twitter para defender o resultado das prévias do PSDB, vencidas pelo governador de São Paulo, em novembro do ano passado.

Segundo o cacique tucano, o processo foi realizado democraticamente. “Assim sendo, penso que [as prévias] devem ser respeitadas”, declarou FHC.

O pano de fundo da declaração de apoio a Doria é a permanência do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no partido e a movimentação dentro da legenda para que o gaúcho substitua o paulista como candidato do PSDB à Presidência da República.

Neste domingo, o presidenciável tucano chamou a articulação de parte dos correligionários — entre eles o deputado federal Aécio Neves — de “golpe”.