Família Nogueira prepara festa dos 45 anos do Clube do Samba

Patrimônio imaterial da cultura brasileira, o Clube do Samba celebra 45 anos em 2024 e terá diversas ações culturais e socioeducativas.

Para marcar o feito, a Família Nogueira lança o Clube do Samba 45 anos, um movimento especial que promoverá ações o ano inteiro, como rodas de samba no verão, bloco de carnaval, espetáculo musical e oficinas para crianças.

A comemoração será aberta por Diogo Nogueira, sambista e filho do fundador João Nogueira, que apresentará as ações — e uma logo comemorativa — durante show gratuito dentro do projeto Mesa Brasil, no Grande Teatro do Sesc Palladium, dia 14 de novembro, em Belo Horizonte.

O objetivo é apresentar este movimento para outras cidades, fora do Rio de Janeiro. O projeto foi desenvolvido por Clarisse Nogueira em parceria com Fernando Campos, do Grupo Prismah.

Clarisse Nogueira, que atualmente está à frente do Clube do Samba ao lado da mãe Angela Nogueira, destaca que o movimento vem para contar toda a história de João Nogueira através da música. “O nosso objetivo é que o Brasil conheça o que é o Clube do Samba. Muito mais que um movimento, o clube traz entretenimento, cultura e promove ainda um projeto social que atende gratuitamente cerca de 120 crianças no subúrbio do Rio”, diz Clarisse.

