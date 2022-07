Fachin cria grupo de ‘enfrentamento à violência política nas eleições’

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Presidente do TSE, o ministro Edson Fachin criou nesta quinta um grupo de trabalho no tribunal para atuar no “enfrentamento à violência política nas eleições de 2022”.

O grupo terá 15 integrantes e será coordenado pelo corregedor-geral da Justiça Eleitoral. “Relatos de violência política que chegaram ao conhecimento deste Tribunal Superior, de atentados à liberdade de imprensa, com suposto viés político, e a necessidade de assegurar o pleno exercício dos direitos fundamentais com segurança e paz nas eleições” são os motivos listados por Fachin para criar o grupo.

Para fundamentar a criação do grupo, Fachin listou denúncias de violência política contra parlamentares mulheres, o episódio do atentado ao diretório do PT em Campinas (SP), além de ataques a jornalistas que atuam na cobertura política.