Executiva nacional do PT mantém apoio a Freixo no Rio

No último dia do prazo legal para as convenções partidárias, a Comissão Executiva Nacional do PT confirmou nesta sexta o apoio às candidaturas de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio e de André Ceciliano (PT) ao Senado pelo estado.

Parte do diretório fluminense da legenda defendia o rompimento com Freixo em retaliação à decisão do deputado federal Alessandro Molon, do PSB, que se recusou a desistir de se candidatar a senador, contra Ceciliano.

A decisão foi anunciada nas redes sociais pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, que não fez referência à situação de Molon.

O deputado do PSB, aliás, convocou uma entrevista coletiva para as 17h para comunicar sua decisão sobre sua candidatura ao Senado. Durante o dia, ele divulgou mais apoios recebidos por ele nas redes sociais, como do ator Marco Nanini.

1/5 Marcelo Freixo e Lula, durante campanha eleitoral na Cinelândia, Rio de Janeiro, em 07/07/2022. (Foto: Mauro Pimentel/AFP) 2/5 Lula e Marcelo Freixo, durante encontro na Escola de Samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro, 06/07/2022. (Foto: André Borges/AFP) 3/5 Lula, Marcelo Freixo e André Ceciliano e Geraldo Alckmin, no ato 'Vamos Juntos Pelo Brasil', na Cinelândia, Rio de Janeiro, em 07/07/2022. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) 4/5 Lula se encontra com André Ceciliano e Marcelo Freixo, Rio de Janeiro, em 07/07/2022. (Ricardo Stuckert/Divulgação) 5/5 Lula e Marcelo Freixo, encontro realizado em 2019, em São Paulo. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

Continua após a publicidade