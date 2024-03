Ex-OAS e Odebrecht acionam Toffoli contra a Lava-Jato

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A OAS, atual Metha, acionou o ministro Dias Toffoli, no STF, para tentar embarcar no bonde de empreiteiras que suspenderam multas do MPF alegando perseguição da Lava-Jato.

A Odebrecht, atual Novonor, também foi a Toffoli para denunciar novos abusos de procuradores de Curitiba. A empresa diz que as decisões do ministro do Supremo estão sendo ignoradas.