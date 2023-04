Evento no RJ discute a abordagem do cinema sobre as mudanças climáticas

A cineasta Estela Renner, co-fundadora da Maria Farinha Filmes, e a vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, Thelma Krug, debaterão no próximo dia 14 maneiras de abordar o tema da emergência ambiental no âmbito das produções cinematográficas de ficção.

O painel ocorrerá dentro do Rio2C, evento do setor audiovisual que ocorre na capital fluminense de 11 a 14 deste mês. O objetivo do debate é buscar caminhos para que as ficções sejam também elementos de conscientização da crise climática.

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas foi criado por iniciativa da ONU em 1988 e elabora relatórios sobre o aquecimento global. A entidade quer que as futuras produções cinematográficas, quando forem abordar o tema do clima, baseiem suas criações em dados científicos dos relatórios, trazendo uma visão mais realista das crises que o mundo pode enfrentar se não houver a preservação dos recursos naturais.

Estela é uma das autoras da série Aruanas, cuja segunda estreará na TV Globo em 9 de maio. A primeira temporada, exibida em 2019 pelo GloboPlay, abordou a questão da preservação da Amazônia e a segunda falará do problema da poluição do ar.

