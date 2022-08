‘Esse apelido é bom, ruim é ladrão’, diz Faria sobre tchutchuca do Centrão

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Desde que Jair Bolsonaro foi chamado de “tchutchuca do Centrão” e avançou sobre o youtuber Wilker Leão, na manhã desta quinta-feira, a alcunha passou a circular intesamente nas redes sociais e virou munição para seus opositores.

O presidente, inclusive, descontou sua irritação ao longo do dia em assessores, durante uma entrevista coletiva — “ninguém põe a mão em mim”, reclamou — e no meio da sua live — “eu perguntei alguma coisa a vocês?”.

Nesta sexta, o Radar questionou o ministro das Comunicações, Fábio Faria, que é filiado ao PP (um dos principais partidos do chamado Centrão), se ele sabia qual seria a estratégia do presidente pra rebater o apelido de “tchutchuca” do grupo que controla o Congresso.

“Acho que esse apelido é bom. Ruim é ser chamado de ladrão”, respondeu o auxiliar de Bolsonaro, em referência indireta às acusações de corrupção contra Lula.