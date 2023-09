Escola do Rio acerta contrato milionário com governo da República do Congo

Giro VEJA

A dor de cabeça de Valdemar Costa Neto com namoro entre PL e PT

O presidente do PL de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, foi às redes nesta segunda-feira, 4, para desmentir os flertes do partido com o PT de Lula. A declaração foi uma reação direta à movimentação de políticos do próprio PL que querem concorrer a prefeituras e que têm ensaiado alianças com candidatos petistas. A dor de cabeça de Valdemar, a retomada do julgamento sobre o incêndio na Boate Kiss e a prisão de suspeitos no assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete são os destaques do Giro VEJA.