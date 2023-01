Enquanto entregadores se reúnem em Brasília, Haddad fala com Uber em Davos

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Um grupo de entregadores de aplicativo foi a Brasília para reivindicar melhores condições de trabalho. A comitiva fez parte da reunião das centrais sindicais desta quarta e as reivindicações dos motoboys foram tema dos discursos no Planalto.

“É fundamental que a gente possa abraçar e incluir dentro da nossa estrutura aqueles que são excluídos, que são as pessoas que trabalham no aplocativo”, disse o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patah.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou a criação de um grupo de trabalho para regulamentação do serviço oferecido por aplicativos e pediu às plataformas que “não se assustem”.

“Nós acompanhamos a angústia de trabalhadoras e trabalhadores de aplicativos que muitas vezes têm que trabalhar 14, 16 horas por dia para poder levar o pão e leite para casa. Isso, no meu conceito de trabalho, isso beira ao trabalho escravo”, reforçou Marinho.

Enquanto isso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que cumpre agenda no Fórum de Davos, na Suíça, se reuniu com a CEO do Uber, Dara Khosrowshahi. Depois da conversa, ele disse a jornalista que o assunto foi a seguridade social dos trabalhadores de plataformas digitais.

O encontro, porém, durou apenas 15 minutos, o que não é tempo suficiente para resolver os problemas da classe. Os entregadores chegaram a marcar greve para o próximo dia 25, em ao menos 12 estados. Entre as reivindicações estão a garantia de apólices de seguro para as motos e aumento do valor da taxa mínima por entrega.

Os sindicatos e Luiz Marinho vão se reunir nesta quinta com a categoria. Resta saber se, após o diálogo com o governo, as manifestações serão mantidas.

Continua após a publicidade