Encontro marca os 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China

VEJA Mercado em Vídeo

Os efeitos das tensões entre Israel e Irã nas bolsas e entrevista com Armínio Fraga

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta segunda-feira, 15. Os preços do petróleo são negociados acima dos 90 dólares por barril após o Irã lançar mísseis e drones contra Israel. Os preços da commodity sobem 20% pelo temor de que os conflitos interrompam o transporte de petróleo no Oriente Médio. O dólar bateu a marca dos 5,12 reais na última sexta-feira e atingiu o seu maior patamar desde outubro do ano passado. O Ibovespa teve mais uma sessão de baixa e fechou em queda de 1%, abaixo dos 126 mil pontos. Novos dados de emprego e de inflação nos Estados Unidos devem adiar o início dos cortes de juros no país e provocar mudanças no Banco Central brasileiro. O Copom garante somente mais um corte de 0,5 ponto percentual na Selic e deixou em aberto a postura para as reuniões seguintes. Taxas de juros mais altas do que o esperado podem desagradar o presidente Lula, que já criticou Roberto Campos Neto em diversas ocasiões e que vai escolher o seu sucessor no final do ano. Diego Gimenes entrevista o economista Armínio Fraga, sócio-fundador da Gávea Investimentos e ex-presidente do Banco Central.