Empresários pedem ao governo de SP adiamento de ICMS por perdas do apagão

Empresários dos setores de turismo e alimentação se reuniram com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, para reivindicar a prorrogação do pagamento do ICMS por causa dos prejuízos do setor. Eles estimam que as perdas foram de cerca de 500 milhões de reais na falta de luz, que chegou a completar seis dias em alguns pontos da capital paulista.

“A ampliação do prazo do pagamento de impostos é necessária para as empresas prejudicadas pelo apagão”, disse o diretor-executivo da Federação de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de São Paulo.

“Além disso, uma ajuda financeira contribuirá, ainda mais, para a recuperação mais rápida de um setor que ainda sofre os reflexos da pandemia de Covid-19”, completou.

Os representantes da federação que foram ao Palácio dos Bandeirantes também pediram uma linha de crédito especial para o setor. Ramuth se comprometeu em articular reuniões entre os empresários e o Banco do Povo e a Desenvolve SP.