Empresa quer faturar R$ 2 milhões em camarote com ídolos na final da CB

Os torcedores do São Paulo que quiserem assistir o segundo jogo da final da Copa do Brasil ao lado de figuras históricas do tricolor como Aloísio Chulapa, Souza, Palhinha e Zetti terão de desembolsar 2.000 reais. A partida contra o Flamengo está marcada para o próximo dia 24 às 16h.

A Soccer Hospitality, empresa que gere o espaço no Morumbi, pretende arrecadar 2 milhões de reais no camarote com os ídolos. Parte da renda é passada ao clube e é uma estratégia para o São Paulo implementar setores populares no estádio.

