Empresa chinesa abre centro de genômica em São Paulo

A MGI Tech Co, empresa chinesa especializada em equipamentos de sequenciamento genético, vai inaugurar na próxima quinta-feira um centro de experiência do cliente no Brooklin, na zona sul de São Paulo (SP).

A companhia investiu 89 milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento na área genômica nos primeiros nove meses de 2023.

Com o centro em São Paulo, o objetivo é que laboratórios clínicos, hospitais e universidades aprimorem o aprendizado e a experiência com a tecnologia, aplicada em medicina de precisão, oncologia, agrigenômica (aplicação do genoma na agricultura) e metagenômica (análise genômica de uma comunidade de microrganismos).

“À medida que aumenta a procura por testes de sequenciamento de nova geração nos diagnósticos de câncer e no rastreio genético, hospitais, clínicas, laboratórios e universidades precisam contar com laboratórios de apoio para melhorar suas capacidades, com soluções acessíveis, com maior velocidade de processamento de amostras e alta qualidade de dados”, afirma Carlos Carpio, diretor comercial sênior da MGI para a América Latina e diretor geral para o Brasil.

Hoje, é possível sequenciar o genoma por 100 dólares. “O nosso Centro de Experiência do Cliente poderá contribuir de forma significativa com desenvolvimento científico da região ao reduzir os custos de sequenciamento, ampliar as aplicações clínicas e, com isso, tornar os diagnósticos e tratamentos mais acessíveis”, acrescenta Carpio.

O centro da MGI em São Paulo, com 270 metros quadrados, possui quatro áreas laboratoriais distintas: NGS (Sequenciamento de Nova Geração, na sigla em inglês), automação, setor de bioinformática e engenharia.

A MGI já atua na América Latina desde 2019 e os seus principais clientes são a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Brasil, a Biogenar na Argentina, Gencell na Colômbia, Genos no México e Grupo TCL no Chile.