Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou há pouco em São Paulo. Com um quadro de obstrução intestinal, ele foi levado para ambulância ainda na pista do aeroporto e segue para passar por exames no hospital.

“Bolsonaro dará seguimento ao seu tratamento de obstrução intestinal, aos cuidados do cirurgião doutor Macedo, bem como ao quadro infeccioso de erisipela”, diz Fabio Wajngarten.