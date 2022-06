Em reunião com Marina, Pacheco promete analisar com calma pacote ambiental

Em Portugal por ocasião das comemorações do bicentenário da Independência do Brasil, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Marina Silva (Rede) conversaram nesta sexta-feira sobre a pauta ambiental.

O presidente do Senado prometeu olhar com calma para o que é chamado por ambientalistas de “Pacote da Destruição” e sinalizou que não haverá votação das propostas sem o debate e a tramitação necessários.

Marina agradeceu o empenho e lembrou que o posicionamento de Pacheco atende a um compromisso firmado em março, durante audiência com artistas e, mais recentemente, a apelo de ex-ministros do Meio Ambiente, em carta a ele enviada.

“Reafirmei o compromisso de apreciar as propostas relacionadas ao meio ambiente sem açodamento, chegando a consensos com as partes envolvidas. Iremos sempre tratar o tema com o respeito que exige, buscando soluções legislativas que compatibilizem o desenvolvimento econômico com a necessária preservação ambiental“, declarou Pacheco.

“Esta é uma pauta que não permite retrocessos e o Senado não se apartará de suas responsabilidades”, concluiu.

Entre as propostas que tramitam na Casa, estão projetos que alteram a demarcação de terras indígenas — permitindo a reintegração de posse pelo governo federal –, que flexibilizam as regras para o licenciamento ambiental e que autorizam a mineração e a construção de hidrelétricas em terras indígenas.