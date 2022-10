Em Pernambuco, Marília Arraes consegue apoio de Lula e do PT

Atualizado em 7 out 2022, 10h06 - Publicado em 7 out 2022, 09h57

Disputando o segundo turno na eleição para o governo de Pernambuco contra a tucana Raquel Lyra, a deputada federal Marília Arraes conseguiu o apoio do ex-presidente Lula e do diretório do PT no estado, que vai anunciar a decisão oficialmente ao meio-dia desta sexta. A manifestação ocorre meses depois de Marília deixar o partido para concorrer ao Palácio do Campo das Princesas pelo Solidariedade — que integra a coligação nacional de Lula.

É um trunfo e tanto. Em Pernambuco, Lula obteve 65,27% dos votos válidos. Já Simone Tebet, apoiada por Raquel, teve 1,77%. O estado também elegeu a petista Teresa Leitão para o Senado, com 46,12% dos votos válidos. O candidato de Marília, André de Paula (PSD), teve 12,69%, e o de Raquel, Guilherme Coelho (PSDB), 4,19%.

A ex-petista fez sua campanha no primeiro turno destacando a ligação com o ex-presidente, mas contra a frente integrada pelo PT, que tentou eleger Danilo Cabral, do PSB.

Nesta sexta, ela recebeu o apoio do deputado estadual Isaltino Nascimento, líder do PSB na Assembleia Legislativa do Estado, que não conseguiu se reeleger para o cargo. No encontro, apesar das divergências no primeiro turno, ele declarou que o seu grupo político entende que a candidatura de Marília fortalece o projeto de Lula no estado.

Nos últimos dias, petistas cogitavam ficar neutros em Pernambuco para tentar atrair o apoio do PSDB nacionalmente, plano que foi frustrado. Em tempo: Marília obteve 23,97% dos votos válidos contra 20,58% de Raquel Lyra — que se afastou da campanha depois que seu marido morreu, no dia da eleição.