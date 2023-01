Em conversa com militares, Lula sinaliza que deseja ‘olhar para frente’

Lula sinalizou, em conversa com os chefes das Forças Armadas no Planalto nesta sexta-feira que deseja “olhar para frente” na construção de uma nova relação com os militares.

Segundo o ministro da Defesa, José Múcio, Lula discutiu durante a reunião assuntos relacionados a investimentos na Pasta e não comentou os ataques a Brasília no último dia 8. Tampouco teria falado sobre a suspeita da participação de militares nos movimentos golpistas.

“Os militares estão cientes e concordam que vamos tomar as providências. É evidente que no calor da emoção precisamos ter cuidado para que os julgamentos e acusações sejam justas para que as penas sejam justas”, disse. O ministro afirmou que as investigações sobre o papel de militares na tentativa de golpe estão a cargo da Justiça e que “tudo será providenciado ao seu tempo”.

A reunião teve a presença, além de Lula e Múcio, do vice Geraldo Alckmin, do chefe da Casa Civil, Rui Costa, do comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, do chefe da Aeronáutica, brigadeiro Marcelo Damasceno, do comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio, e do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, almirante Renato Freire.

Segundo Múcio, Lula disse aos militares ter confiança no trabalho deles. O ministro disse entender que não vê envolvimento direto das Forças Armadas nos atentados golpistas, mas que ações individuais de militares estão sendo apuradas. “Se algum elemento, individualmente, teve a sua participação, ele vai responder como cidadão”, disse o ministro.