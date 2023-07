Em cinco meses, Brasil teve alta de 108% em turistas internacionais

Em meio à troca no comando, o Ministério do Turismo divulgou nesta sexta dados sobre a entrada de quase 3 milhões de turistas internacionais no Brasil nos primeiros cinco meses deste ano, que representaram um aumento de 108% sobre o mesmo período do ano passado.

Janeiro a maio de 2023: 2.972.261

2.972.261 Janeiro a maio de 2022 :1.423.771

Apenas em em maio, mais de 292,3 mil visitantes de outros países entraram nos destinos brasileiros — quantidade 44,5% maior do que o mesmo mês do ano passado.

De saída da pasta, a ministra Daniela Carneiro, afirmou que desde o início da gestão a pasta tem registrado recordes na entrada de visitantes internacionais em no país. “[Isso é] fruto de diversas ações do nosso governo, como a reaproximação do Brasil com o mundo e a nova imagem do país perante a sustentabilidade e a preservação ambiental”, declarou.

Dentre os quase 3 milhões de estrangeiros que visitaram o país, 1.242.860 vieram da Argentina — a principal origem de turistas para o Brasil. Na sequência, aparecem Estados Unidos (271,1 mil), Paraguai (215,5 mil), Chile (197,8 mil) e Uruguai (184,9 mil).

Já os cinco estados brasileiros por onde mais entraram os viajantes internacionais foram, nesta ordem, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.

O ministério também informou que, em maio deste ano, os turistas estrangeiros deixaram 567 milhões de dólares no país — o maior volume para o mês da série histórica registrada desde 1998. Em maio de 2022, o valor foi de 373 milhões de dólares.

Já nos cinco primeiros meses de 2023, os visitantes internacionais injetaram 2,721 bilhões de dólares (cerca de 13 bilhões de reais) na economia brasileira, 35,9% a mais do que no período de janeiro a maio do ano passado.

