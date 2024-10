Em um mês, SP retira 7 mil toneladas de lixo do Rio Pinheiros

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após um mês de instalação, o lixômetro, equipamento colocado pela Secretaria de Meio Ambiente do Governo de São Paulo às margens do Rio Pinheiros, na capital paulista, registrou a marca de 7.000 toneladas de lixo retiradas do canal que cruza a cidade. A operação teve um custo de 7 milhões de reais.

De acordo com a secretaria, a quantidade de lixo coletado desde 2023 chega a mais de 65.000 toneladas, com valor superior a 117 milhões de reais em despesas. Entre os itens mais inusitados encontrados na sujeira, existem bicicletas, sofás, ventiladores, e capacetes.

Instalado na altura do Parque Bruno Covas, o lixômetro é um painel eletrônico que exibe o volume de materiais retirados do canal e o dinheiro público investido nesse serviço.