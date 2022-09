Eleição mexe com o destino de Valdemar, Bolsonaro e o PL — entenda

A eleição de domingo vai, de certa forma, decidir o futuro de Valdemar Costa Neto e seu PL. O cacique já deu seguidos sinais de que não está unido ao discurso golpista de Jair Bolsonaro nem dará guarida ao bolsonarismo radical, caso o presidente eleito nas urnas seja Lula.

A coisa, no entanto, pode mudar de rumo e os aliados de Valdemar vislumbram dois caminhos: no primeiro, Lula vence, Bolsonaro fica em minoria no partido e acaba defenestrado no mesmo ato em que o PL anunciará sua adesão à base do governo petista.

No segundo, a coisa complica é para Valdemar. Se Bolsonaro fizer a maioria dos deputados na bancada, há chance real de golpe contra o cacique, caso ele tente levar o PL ao colo de Lula. Essa guerra fria já começou.