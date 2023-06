Eduardo Paes vai a Lula para resolver um dos grandes pepinos do Rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, será recebido na tarde desta quarta-feira pelo presidente Lula, no Palácio do Planalto, para tratar de um dos grandes pepinos da cidade atualmente: o Aeroporto Internacional do Galeão.

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, vai acompanhar os dois na audiência, marcada para as 17h.

Na noite de segunda-feira, o presidente recebeu o governador do Rio, Cláudio Castro, e também tratou do problema — o esvaziamento do aeroporto diante do Santos Dumont, localizado na região central da capital fluminense.

O espaço ocioso no Galeão, que fica na zona norte do Rio, vem gerando prejuízos ao Estado e à Prefeitura. O esvaziamento levou a atual administradora do aeroporto, a Changi, de Singapura, a pedir oficialmente a devolução do terminal. A concessão vai até 2039.

No final de abril, Paes e Castro pediram que o Santos Dumont restrinja suas operações à ponte aérea com Congonhas (SP) e a voos para Brasília, mas o governo federal não foi receptivo à ideia.

Questionado pelo Radar sobre qual seria a pauta da reunião com Lula e França, o prefeito disse que trataria do Galeão e da graduação do Impa (Instituto de Matemática Pura e Aplicada) no Rio — que será oferecida num hub de tecnologia Porto Maravalley, na região portuária da cidade.

“São os dois temas que vou tratar com o Lula. Ministros que vão é ele quem decide”, comentou Paes.