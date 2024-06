Eduardo Leite vai pegar carona com Lula para voltar ao RS

Com agenda em Brasília nesta quarta-feira, Eduardo Leite e outros governadores foram convidados por Lula para um “cafezinho” no seu gabinete, no Palácio do Planalto. Depois do encontro, o gaúcho contou que voltará ao Rio Grande do Sul nesta quinta de carona no avião presidencial.

Segundo ele, houve tanto um pedido dele quanto uma oferta de Lula durante a breve conversa com o petista, que ocorreu em meio aos outros chefes dos estados.

Lula já tem agenda marcada no Vale do Taquari nesta quinta, uma das regiões mais atingidas pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul desde o fim de abril. O presidente vai visitar os municípios de Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio.

O governador disse que não sabe se terá uma conversa a sós com Lula durante o voo, e que isso dependerá do presidente.

Além de Leite, participaram do encontro no gabinete de Lula os governadores Antonio Denarium (Roraima), Helder Barbalho (Pará), Gladson Cameli (Acre), Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul) e Jerônimo Rodrigues (Bahia), e outros vice-governadores.

Eles participaram de um evento alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, em que a ministra Marina Silva apresentou ações de seu ministério.

Nesta quinta, Leite também tem reuniões marcadas com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Gurigan.