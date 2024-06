Com Pimenta no RS, Leite vai a Brasília buscar linha direta com Lula

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite terá agenda em Brasília, nesta quarta, com o presidente Lula e ministros do governo. O gaúcho também deve estar com o chefe do Congresso, Rodrigo Pacheco, e com o presidente da Câmara, Arthur Lira.

A viagem de Leite é a primeira desde o início da tragédia climática no estado e mira em soluções para ampliar a oferta de auxílios a famílias que perderam tudo nas chuvas e ainda hoje estão sem trabalhar.

Enquanto o gaúcho busca linha direta com Lula e demais autoridades, o ministro Paulo Pimenta, destacado pelo Planalto para atuar na crise, segue no front no Rio Grande do Sul.