Antes da Suíça e Itália, Lula deve viajar ao Rio Grande do Sul

Antes de viajar para a Suíça e Itália em mais um giro para tratar de assuntos internacionais, o presidente Lula deve ir ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira para visitar áreas destruídas pela tragédia climática que abala o estado há semanas.

Lula ignorou apelos de aliados que queriam sua presença permanente em Porto Alegre, dada a dimensão do desastre no estado. Para não sofrer críticas por deixar o país em meio ao caos ainda presente no Sul, ele terá essas agendas antes do giro europeu.

Lula irá a Cruzeiro do Sul e Arroio do Meio, cidades do Vale do Taquari, atingidas pelas enchentes. A informação foi confirmada, nesta terça, pelo ministro Paulo Pimenta, que representa o governo no estado. O Rio Grande do Sul já confirmou 172 mortes provocadas pelas chuvas.

Na próxima semana, como mostrou o Radar, Lula terá compromissos na Cúpula do G7 e da OIT em Genebra.