Eduardo Leite anuncia apoio do União Brasil no RS

Eduardo Leite (PSDB) foi às redes nesta quarta anunciar que contará com o apoio do União Brasil em seu projeto de reeleição ao cargo de governador do RS. Leite tentou como pôde se viabilizar como pré-candidato à presidência da República, mas o seu partido optou por apostar na candidatura de Simone Tebet (MDB) ao Planalto.

O tucano renunciou ao cargo para se lançar como pré-candidato e havia rejeitado tentar a reeleição, mas precisou voltar atrás. A negociação com os tucanos para que Tebet fosse a concorrente da chamada terceira via na corrida presidencial incluiu o apoio do MDB ao nome de Leite no RS.

Os emedebistas, contudo, já têm um pré-candidato próprio ao Palácio Piratini, o deputado Gabriel Souza. Há a expectativa de que o MDB desista da candidatura de Souza em prol do apoio a Leite.

Nesta quarta, Leite disse que o União Brasil agora “soma forças a esse projeto que busca diálogo, a convergência e o ataque apenas aos problemas do RS”. “Temos o mesmo propósito e nossa agenda é avançar nas mudanças para melhorar a vida e o futuro de todos os gaúchos”, disse.

O tucanos no RS negociam apoios do União Brasil, do MDB, do Cidadania e do PSD– este último deve indicar Ana Amélia como candidata ao Senado na chapa de Leite ao governo.