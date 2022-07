Eduardo Bolsonaro quer que Marcos Valério explique delação na Câmara

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) quer que o empresário Marcos Valério dê explicações na Câmara sobre sua delação premiada firmada com a Polícia Federal e homologada pelo STF, cujo conteúdo foi revelado por Veja na última sexta-feira. Valério foi o operador do escândalo do mensalão, o maior esquema de corrupção do PT antes das denúncias levantadas pela operação Lava-Jato.

Valério disse à polícia que ouviu do então secretário-geral do PT, Sílvio Pereira, que o partido tinha ligações com o PCC. Ele também disse que a legenda administrava um caixa secreto de 100 milhões de reais.

Nesta segunda, Eduardo Bolsonaro protocolou um requerimento na Comissão de Segurança Pública da Câmara pedindo a convocação para que Valério explique o conteúdo de seu depoimento à PF. Segundo o deputado, “considerando o vulto que o teor de suas declarações apresenta para o escopo desta Comissão, considero de grande relevo o convite ao Sr. Marcos Valério para explanar sobre os temas em epígrafe”.