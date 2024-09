Editora Sextante supera marca de 500 audiolivros

A Sextante acaba de bater a marca de 500 audiolivros produzidos e se tornou a editora com maior catálogo do Brasil, com mais de 4.800 horas de conteúdo divididos entre os títulos de ficção e não ficção. As obras estão disponíveis na plataforma Audible.

A editora carioca começou a investir no formato há cinco anos com produção em estúdios parceiros, edição própria e lançamentos simultâneos ao impresso e digital.

“Depois da pandemia, que estimulou muito o uso de telas, celulares e afins, notamos que o audiolivro é uma opção para consumir conteúdo e descansar a vista. O áudio de ficção permite que a imaginação seja estimulada, sendo uma experiência ainda mais agradável quando a voz do narrador é adequada para aquele livro, e faz o ouvinte ficar bem envolvido com a história contada. Depois da chegada da Audible ao Brasil, em outubro de 2023, percebemos uma procura maior pelo formato”, afirma a coordenadora de audiolivros da Sextante e Arqueiro, Silvia Leitão.