Dilma pede cabeça de embaixador, mas Lula não entrega

Durante a reunião da Cúpula do Brics na África do Sul, no mês passado, Dilma Rousseff pediu a Lula que dispensasse o embaixador Eduardo Paes Saboia, principal negociador do Brasil no bloco. Mas o presidente manteve o diplomata, escolhido pelo chanceler Mauro Vieira para chefiar a Secretaria de Ásia e Pacífico do Itamaraty.

Segundo fontes ouvidas pelo Radar que participaram da viagem, a chefe do banco dos Brics ficou irritada ao reconhecer Saboia dentro do elevador de um hotel de Johanesburgo. Em 2013, ele caiu em desgraça com a então presidente ao comandar a operação de fuga do senador boliviano Róger Pinto Molina — que passou mais de um ano asilado na embaixada brasileira em La Paz — para o Brasil.