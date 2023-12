Deputados esperam receber 66% a mais em emendas por privatização da Sabesp

Deputados estaduais de São Paulo esperam receber um incentivo para avançar projetos do governador Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa. As emendas individuais destinadas aos parlamentares, que em 2023, giraram em torno de 12 milhões de reais para base governista, iriam para 20 milhões de reais no próximo ano, pelo voto favorável na PEC que aumenta o ICMS e, em especial, caso a privatização da Sabesp seja aprovada.

O aumento para 2024, que representa cerca de 66%, teria sido oferecido aos líderes das bancadas partidárias na última quarta-feira. Segundo parlamentares ouvidos pelo Radar, a oferta foi bem vista pela maioria dos deputados da Alesp — inclusive por boa parte da oposição, que promete alargar ao máximo a discussão sobre a venda das ações da companhia de água e esgoto, mas que, enfim, tem tudo para ser aprovada na próxima semana.

Com a régua passada sobre a PEC do ICMS Ambiental e a privatização da Sabesp na primeira semana de dezembro, os parlamentares têm mais 15 dias para se debruçar sobre o Orçamento de 2024 e analisar as contas do primeiro ano de Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes. As conversas dos corredores do Legislativo paulista projetam uma semana de Natal tranquila.