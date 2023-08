Deputados debatem perspectivas da regulamentação da cannabis em SP

As perspectivas da regulamentação de tratamentos de saúde à base de maconha será tema da segunda audiência da Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. O encontro será às 10h da próxima quarta-feira, na Assembleia Legislativa de São Paulo.

Participam da discussão advogados, especialistas da área médica e pesquisadores. Lei sancionada pelo governo de São Paulo inclui a cannabis entre as substâncias autorizadas para tratamentos no SUS. A mediação do debate será feita pelo deputado estadual Caio França (PSB) e Eduardo Suplicy (PT) também participa da audiência, vice-presidente da frente e agente técnico do Instituto de Pesquisas Sociais e Econômicas da Cannabis.

